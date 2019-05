De superheldenfilm Avengers: Endgame is de grootste kanshebber bij de MTV Movie & TV Awards van 2019. In de categorie televisie gooit Game of Thrones hoge ogen, meldt People dinsdag.

Met vier nominaties heeft Endgame als speelfilm de meeste ijzers in het vuur. Naast een nominatie voor beste film, maakt Robert Downey Jr. kans als beste held en Josh Brolin als beste schurk. Andere films die kans maken op de hoofdprijs zijn BlacKkKlansman, Spider-Man: Into the Spider-Verse, To All the Boys I've Loved Before en de horrorfilm Us.

Ook in de ludieke categorie het beste gevecht heeft de kaskraker een nominatie. In diezelfde categorie zijn de twee andere grote kanshebbers van het prijzengala terug te vinden: hitserie Game of Thrones en de voor een Oscar genomineerde documentaire RBG. Voor hun rollen in Game of Thrones zijn actrices Emilia Clarke en Maisie Williams genomineerd, voor RBG gaan meerdere nominaties naar de 86-jarige hoofdpersoon Ruth Bader Ginsburg. Zij is rechter bij het Amerikaanse hooggerechtshof en staat bekend als voorvechter van gendergelijkheid.

De prijzen van MTV zien er anders uit dan die van andere filmgala's, zoals de Oscars en de Golden Globes. Naast ruimte voor categorieën als de beste zoen, wordt er bij de categorie beste acteur geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Zo maken Lady Gaga (A Star Is Born) en Rami Malek (Bohemian Rhapsody) kans op dezelfde prijs.

De MTV Movie Awards worden sinds 1992 uitgereikt. De kijkers van de zender mogen de komende weken stemmen op hun favorieten. De uitreiking vindt 17 juni plaats. Vorig jaar werden superheldenfilm Black Panther en sf-serie Stranger Things de grote winnaars.