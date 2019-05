Tim Conway is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden, meldt People dinsdag. De Amerikaanse acteur is vooral bekend van rollen in het variétéprogramma The Carol Burnett Show en bijrollen in series als 30 Rock.

Conway speelde verschillende komische personages in The Carol Burnett Show en won daarmee meerdere keren een Primetime Emmy. In 1976 leverde zijn aandeel in dat programma hem ook een Golden Globe op. Eerder had hij al zijn eigen sitcom, The Tim Conway Show.

Later had Conway bijrollen in bekende series als Married With Children, Glee, Two and a Half Men en 30 Rock. Met die laatste rol won hij in 2008 zijn zesde Emmy.

Daarnaast sprak hij de stem van superheld Barnacle Boy in voor de populaire tekenfilmserie SpongeBob SquarePants.

De acteur laat een vrouw en zes kinderen achter.