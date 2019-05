Het nog niet verfilmde scenario God Fearing Man van Stanley Kubrick wordt gebruikt voor een miniserie. Het waargebeurde verhaal moet een hoogstaand televisiedrama van vier uur worden, meldt Variety dinsdag.

God Fearing Man is gebaseerd op de autobiografie van Herbert-Emerson Wilson, een dominee die een van de succesvolste bankrovers uit de Amerikaanse geschiedenis werd. In zijn in 1956 verschenen boek I Stole $16,000,000 schreef hij over zijn criminele activiteiten.

Kubrick pikte dat verhaal vrij snel op, nadat hij het oorlogsdrama Paths of Glory (1957) had gemaakt. Zijn idee kwam echter nooit van de grond. De klassiekers Spartacus (1960) en Lolita (1962) volgden daarna.

Voor het alsnog maken van God Fearing Man wordt de hulp van Phillip Hobbs ingeschakeld. Hobbs werkte als coproducent met Kubrick aan de oorlogsfilm Full Metal Jacket (1987). De miniserie wordt geproduceerd door Media Musketeers, een nieuw Europees filmbedrijf dat in april werd gevormd door oud-medewerkers van Warner Bros. en Apple. Het is nog niet bekend wie de regisseur wordt. De namen van de castleden zijn evenmin bekend.

God Fearing Man is niet het enige nog niet verfilmde script van Kubrick. Zo werkte de Amerikaanse cineast aan een groot project over de Holocaust, dat uiteindelijk niet meer doorging toen Steven Spielberg Schindler's List (1993) uitbracht. Daarnaast liet de filmmaker een groot archief met aantekeningen over Napoleon na, inclusief een scenario. Spielberg kondigde vorig jaar aan dat hij daar een miniserie van wil maken.