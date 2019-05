Van dinsdag 14 mei tot en met zaterdag 25 mei vindt het prestigieuze Filmfestival van Cannes plaats. NU.nl zet de belangrijkste ontwikkelingen iedere dag op een rijtje.

Het festival zal worden afgesloten met de uitreiking van de Gouden Palm, een van de belangrijkste filmprijzen ter wereld.

Het festival fungeert in de Franse kuststad als marktplaats voor producenten, regisseurs, distributeurs en acteurs.

Netflix doet eerste aankoop

Netflix heeft de wereldwijde rechten voor Love. Wedding. Repeat. verworven, meldt Deadline.

De romantische comedy wordt op dit moment in Rome gedraaid en gedragen door acteurs als Olivia Munn, Dean Craig en Eleanor Tomlinson.

Film over kampcommandant Auschwitz

Het Britse productiebedrijf Altitude wil een film over Fred en Adele Astaire maken. De Amerikaanse artiesten (broer en zus) begonnen samen aan een veelbelovende carrière, maar Adele stopte met optreden toen ze in 1932 met Lord Charles Cavendish trouwde.

Altitude wil volgens Deadline ook een film over de Tweede Wereldoorlog produceren, waarin een man op Auschwitz-kampcommandant Rudolf Höss jaagt. De thriller heeft de naam The Zero Hour gekregen.

Johnny Depp als oorlogsfotograaf

Johnny Depp zal de oorlogsfotograaf W. Eugene Smith spelen in de film Minamata (foto), meldt The Hollywood Reporter.

In de film gaat de fotograaf de strijd aan met een machtig bedrijf dat verantwoordelijk is voor het vergiftigen van de inwoners van de Japanse stad Minamata in 1971.

Depp produceert de film met zijn bedrijf Infinitum Nihil. De titel wordt in Cannes aangeboden aan potentiële kopers.