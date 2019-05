Rami Malek is in gesprek met Warner Bros. voor een rol in Little Things. De Bohemian Rhapsody-acteur zou zodoende de tegenspeler van Denzel Washington worden.

Volgens Deadline lopen de gesprekken tussen regisseur John Lee Hancock, Malek en Washington nog. De opnames van Little Things moeten in september van dit jaar starten.

Oscar-winnaar Malek kruipt mogelijk in de huid van een jonge rechercheur die gaat samenwerken met een ervaren sheriff om jacht te maken op een seriemoordenaar. De sheriff heeft een neus voor kleine details die van nut kunnen zijn in het onderzoek, maar met zijn onorthodoxe werkwijze strijkt hij zijn jongere partner tegen de haren in.

Eind vorige maand werd nog bekend dat Malek de schurkenrol gaat vertolken in Bond 25. In die film keert Daniel Craig weer terug als geheim agent James Bond.

Malek brak als acteur door met de serie Mr. Robot en was daarnaast onder meer te zien in Twilight, Night at the Museum en Papillon.