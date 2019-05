De Amerikaanse actrice en zangeres Doris Day is maandag in haar huis in Californië overleden. Ze is 97 jaar oud geworden.

Day was immens populair in de late jaren vijftig. In de jaren zestig speelde ze vooral in musicals en films als Pillow Talk, Send Me No Flowers en The Thrill of It All.

Haar uitvoering van het nummer Que Sera, Sera in Alfred Hitchcocks film The Man Who Knew Too Much wordt tot een van haar populairste acteerprestaties gerekend.

In een verklaring wordt vermeld dat Day in goede gezondheid verkeerde, totdat ze een longontsteking opliep. Day is aan de gevolgen van deze ontsteking overleden.