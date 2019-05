De Amerikaanse actrice en zangeres Doris Day is maandag in haar huis in Californië overleden. Ze is 97 jaar oud geworden.

Day was immens populair in de late jaren vijftig. In de jaren zestig speelde ze vooral in musicals en films als Pillow Talk, Send Me No Flowers en The Thrill of It All.

Haar uitvoering van het nummer Que Sera, Sera in Alfred Hitchcocks film The Man Who Knew Too Much wordt tot een van haar populairste acteerprestaties gerekend.

In een verklaring wordt vermeld dat Day in goede gezondheid verkeerde totdat ze een longontsteking opliep. Day is aan de gevolgen van deze ontsteking overleden.

Twee sterren voor Day

Day is een van de weinige artiesten die twee sterren op de beroemde Walk of Fame in Hollywood heeft gekregen. Een ster markeert haar zangcarrière, de andere ster kreeg ze voor haar acteerprestaties.

Ze won daarnaast zes Grammy Awards, werd eenmaal voor een Oscar genomineerd en mocht ook een Emmy in ontvangst nemen. In de jaren zeventig stopte ze met haar acteer- en zangcarrière.

Doris Day had een zoon. Hij overleed in 2006 aan de gevolgen van huidkanker. Ze trouwde in totaal vier keer, maar na haar scheiding in 1982 besteedde ze al haar aandacht en liefde aan zwerfhonden. Vier jaar eerder riep ze daarvoor de Doris Day Pet Foundation in het leven.

Volgens de woordvoerder van deze stichting wilde Day geen begrafenis, geen ceremonie en zelfs geen grafsteen, schrijft de BBC.

Reacties op de dood van Doris Day

Verschillende Hollywoodsterren reageren op de dood van Day. "De fantastische Doris Day heeft ons verlaten en nam daarbij een stukje van de zon met zich mee", schrijft Goldie Hawn op Twitter.

Ook zanger Tony Bennett is bedroefd. "Ze was een dierbare vriendin en een getalenteerde dame", schrijft hij onder meer.

Ook de Academy, de organisatie achter de Oscars, reageert: "Vandaag herdenken we Doris Day, die ons zoveel vreugde bracht met haar humor, haar ongelooflijke talent en haar grote hart."