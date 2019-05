De makers van de serie Riverdale besteden in de eerste aflevering van het aankomende vierde seizoen aandacht aan het overlijden van acteur Luke Perry. Dit maakt producent Roberto Aguirre-Sacasa bekend aan Entertainment Tonight.

Perry overleed in maart aan de gevolgen van een beroerte. De acteur vertolkte in Riverdale de rol van Fred Andrews, de vader van hoofdpersonage Archie.

Aguirre-Sacasa legt uit waarom de makers niet al een eerbetoon aan Perry brachten in het derde seizoen dat deze week eindigt. "Toen Luke overleed, hadden we het verloop van het derde seizoen al geschreven. In plaats van er nog zo snel mogelijk een eerbetoon in te proppen en het mogelijk niet goed te doen, hebben we besloten er langer over na te denken en te wachten tot het begin van het vierde seizoen."

"We willen de beste manier vinden om Luke en zijn personage Fred te eren. We hebben hier wel een idee over, maar daar wil ik liever nog niets over zeggen, omdat het nog kan veranderen", besluit Aguirre-Sacasa.

Wanneer het vierde seizoen van Riverdale van start gaat, is nog niet bekend.