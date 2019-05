Actrice Melissa McCarthy gaat aan de slag als presentatrice. De 48-jarige neemt het programma Little Big Shots over van Steve Harvey.

In die show, bedacht door Harvey en Ellen DeGeneres, laten kinderen van over de hele wereld hun talenten zien.

Van het programma wordt ook ook een seniorenversie gemaakt, Little Big Shots: Forever Young. Het is niet duidelijk of de Amerikaanse dat programma ook voor haar rekening zal nemen.

Het is de eerste presentatieklus voor de actrice, die bekend is door haar rollen in onder meer Gilmore Girls, Bridesmaids, Mike & Molly en door haar werk in sketchshow Saturday Night Live. Voor haar meest recente film, Can You Ever Forgive Me?, werd ze dit jaar genomineerd voor een Oscar.