Een documentaire over Formule 1-coureur Michael Schumacher, die met de volledige medewerking van zijn familie werd gemaakt, zal vanaf december te zien zijn.

De documentaire, die Schumacher heet, zal volgens Motorsport onder meer bestaan uit interviews met Schumachers vader Rolf, vrouw Corinna en kinderen Gina en Mick.

Ook mensen die een belangrijke rol speelden in de carrière van de coureur zullen aan het woord komen. Daarnaast zijn er nog nooit vertoonde archiefbeelden te zien.

Schumacher is van de hand van de Duitse filmmakers Michael Wech en Hanns-Bruno Kammertons. Zij maakten eerder documentaires over tennisser Boris Becker en zanger Udo Jurgens.

Volgens een woordvoerder van de uitvoerend producent Rocket Science zullen in de documentaire de verschillende kanten van Schumacher aan bod komen.

"De meedogenloze Formule 1-coureur, de ambitieuze jongen die een droom had, de nuchtere mecanicien, de verantwoordelijke teamspeler en de toegewijde vriend en vader", aldus de woordvoerder.

Niet in het openbaar verschenen sinds skiongeluk in 2013

Schumacher, die afgelopen januari vijftig jaar werd, is niet in het openbaar verschenen sinds hij in december 2013 een zwaar skiongeluk kreeg. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 uit Duitsland liep daarbij zware hersenschade op en lag 159 dagen in coma. Hij wordt verzorgd in zijn huis in Zwitserland.

Afgelopen januari liet zijn familie in een verklaring weten dat de coureur "in de best mogelijke handen is" en "dat we al het mogelijke doen om hem te helpen".

De familie wil nog altijd niets loslaten over de huidige toestand van Schumacher. "Begrijp alstublieft dat we de wens van Michael respecteren en informatie over zijn gezondheid privé houden."