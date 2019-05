De Amerikaanse actrice Peggy Lipton is op 72-jarige leeftijd overleden. Lipton was vooral bekend van haar rol in de serie Mod Squad.

De actrice overleed "vredig in het bijzijn van haar dochters en nichtjes", laten haar dochters Kidada en Rashida Jones weten in een verklaring aan de Amerikaanse pers. Ze leed aan kanker.

Lipton speelde in Mod Squad de undercover politieagent Julie Barnes, een rol waar ze vier Golden Globe-nominaties voor ontving. In 1970 won ze een Golden Globe voor beste actrice in een dramaserie. Mod Squad was te zien van 1968 tot 1973.

De actrice was eveneens te zien als Norma Jennings in Twin Peaks en speelde in de films The Postman, The Intern en A Dog's Purpose. Lipton had ook rollen in de series Alias, Rules of Engagement en Psych.

Van 1974 tot 1990 was ze getrouwd met muziekproducer Quincy Jones, met wie ze dochters Kidada en Rashida kreeg. Die laatste is bekend als actrice in onder meer The Office en Parks and Recreation.