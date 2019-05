Tientallen kinderen zijn enkele nachtmerries rijker nadat zij in een Canadese bioscoop niet de nieuwe Pokémon-film Detective Pikachu kregen voorgeschoteld, maar de horrorfilm The Curse of La Llorona. Die film begint met een scène waarin een moeder haar kind verdrinkt, meldt The Independent.

Al voordat de hoofdfilm startte, barstten enkele kinderen in huilen uit bij het zien van trailers van Annabelle Comes Home en Child’s Play, horrorfilms voor zestien jaar en ouder.

De bioscoop in Montreal zette de film al snel stop nadat ouders met hun kinderen de zaal verlieten. Volgens de bioscoop gaat het om een vergissing, in een andere zaal zaten namelijk liefhebbers van horrorfilms verbouwereerd te kijken naar trailers van familiefilms zoals The Secret Life of Pets 2.

Het is niet de eerste keer dat bioscoopgangers per ongeluk een horrorfilm te zien krijgen. In Australië ging het in 2018 mis, toen kregen mensen met een ticket voor Peter Rabbit de film Hereditary te zien.