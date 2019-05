Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

The Mechanism

Crimeserie over een van de grootste witwasschandalen uit de Braziliaanse geschiedenis. Sinds deze week staat seizoen 2 op Netflix. Het is van dezelfde maker en bezit hetzelfde sfeertje als Narcos. Deze vijf series vind je mogelijk ook interessant als je van Narcos houdt.

The 100

Het zesde seizoen van de postapocalyptische hitshow The 100 trapte op de laatste dag van april af op de Amerikaanse zender The CW. Vanaf afgelopen maandag kunnen ook Nederlanders weer elke week een nieuwe aflevering op Netflix zien. In het zesde seizoen stuiten de overlevenden op een mysterieuze nieuwe thuisplaneet.

Lucifer

Vorig jaar trok zender FOX de stekker nog uit de fantasycrimeserie Lucifer, over de duivel Lucifer (Tom Ellis) die neerstrijkt in Los Angeles en daar een nachtclub opent. Netflix zag er wél brood in en pakte de show op. Afgelopen week kwam alsnog seizoen 4 uit. Het enige minpunt: er zijn maar tien afleveringen.

Tiny House Nation

Presentatoren John Weisbarth en tinyhouse-expert Zack Giffin helpen gezinnen zich voor te bereiden op een 'tiny' levensstijl. De twee reizen door de Verenigde Staten en helpen mee met de bouw van populaire miniwoningen.

The Society

Een aanrader voor Riverdale-fans. In The Society komen tieners van het rijke stadje West Ham op mysterieuze wijze terecht in diezelfde woonplaats, maar dan zonder volwassenen. Uiteraard kan dat nooit goed gaan, met allerlei stuurloze pubers bij elkaar.

Easy

Het allerlaatste, derde seizoen van de zogenoemde anthologyserie Easy kwam deze week uit. Hierin volg je verschillende gezinnen in Chicago en zie je hoe het met hun seksleven, relaties en andere persoonlijke perikelen zit. Grote acteurs als Dave Franco en Orlando Bloom speelden eerder al gastrollen.

Films



Wine Country

De bekende comedyschrijfster Amy Poehler regisseert met Wine Country haar eerste speelfilm. Daarnaast schittert ze als een van de hoofdrolspeelsters in deze ensemblecomedy, die gaat over een vriendinnengroep die naar wijnhotspot Napa reist om een verjaardag te vieren. Dat past perfect in het lijstje met de acht beste chickflicks op Netflix. Een herkenbare trip down memory lane.

Wild Card

Actieheld Jason Statham is Nick Wild, een gokverslaafde freelance bodyguard die dringend geld nodig heeft. Wanneer een vriendin op gruwelijke wijze wordt verkracht, gaat Nick achter de dader aan. Die blijkt echter de zoon van een meedogenloze maffiabaas te zijn.

De Emoji Film

Deze animatiefilm uit 2017, die zich afspeelt in een wereld vol met emoticons, kreeg de volle laag van critici. Er was haast geen positieve recensie te vinden. Het draait allemaal om emoji Gene (T.J. Miller). De gele smiley kan meerdere emoties laten zien, maar wil eigenlijk een 'normaal' en simpel icoontje worden. Toch wat meer behoefte aan échte topfilms? Deze veertien klassieke Hollywood-films op Netflix moet je gezien hebben.

Superfly

Crimethriller van Director X, een regisseur die bekendstaat om zijn gelikte muziekvideo's voor grote artiesten als Ye West, Rihanna, One Direction, Jay-Z en Justin Bieber. In Superfly wil de jonge, maar ervaren drugsdealer Youngblood Priest met pensioen. Hij regelt nog één laatste deal en die gaat uiteraard niet zomaar lukken.

Docu

Jailbirds

Een harde realityserie die blootlegt hoe het eraan toegaat in de Sacramento County Jail, met zo'n 2.400 mannelijke én vrouwelijke gevangenen. Jailbirds focust op een groepje vrouwelijke gedetineerde. Hoe gaan ze om met het gevangenisleven? Hoe onderhouden ze relaties? Hoe overleven ze?

Last Breath

Het beklemmende overlevingsverhaal van beroepsduiker Chris Lemons. In de docu Last Breath zie je hoe hij door een fout opeens 100 meter onder de oppervlakte vast kwam te zitten, met slechts een noodtank met zuurstof voor zes minuten. Hoe gaat hij dit ooit overleven?

Whitney

Niet te verwarren met die andere Whitney Houston-docu Whitney - Can I Be Me? (2016). In de nieuwe docu, simpel getiteld Whitney, interviewen de documentairemakers familieleden van de overleden zangeres. Zij werpen met behulp van archiefbeelden licht op het werk, het leven en de problemen van Whitney Houston.

ReMastered: The Lion's Share

Weer komt Netflix met een nieuw ReMastered-verhaal. Dit keer duikt de streamingdienst in de roemruchtige geschiedenis van het superpopulaire nummer The Lion Sleeps Tonight ("A-weema-weh, A-weema-weh"). In docu The Lion's Share helpt een journalist de familie van de oorspronkelijke schrijver om eindelijk de erkenning te krijgen die hij verdient.

