Grey's Anatomy is hernieuwd voor een zestiende en zeventiende seizoen, meldt Deadline.

De populaire serie verbreekt daarmee het record voor langstlopende ziekenhuisserie, dat op naam stond van ER met vijftien seizoenen.

Hoofdrolspeelster Ellen Pompeo liet in 2018 nog weten dat het einde van Grey's Anatomy in zicht was.

In een interview liet de actrice, die in de serie arts Meredith Grey speelt, weten dat zij samen met bedenkster Shonda Rhimes de knoop doorhakt over het einde van de serie. "We werken ernaartoe."

Eerder zei Rhimes nog dat Grey's Anatomy zou doorgaan totdat Pompeo er genoeg van zou hebben. Volgens Deadline is de actrice ook weer aan boord voor de twee nieuwe seizoenen.