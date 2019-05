Jessica Chastain speelt de hoofdrol in de film The Eyes of Tammy Faye. Andrew Garfield is gecast als Jim Bakker, de voormalige echtgenoot van Tammy Faye, maakt Variety vrijdag bekend.

De film die wordt geregisseerd door Michael Showalter is gebaseerd op de gelijknamige documentaire over het leven van de Amerikaanse televisieprediker Tammy Faye Messner.

Chastain kruipt in de huid van de televangelist die van 1961 tot 1992 getrouwd was met Jim Bakker. Het stel presenteerde tot 1987 samen het programma The PTL Club. De twee stopten met het christelijke programma nadat Bakker in opspraak was geraakt wegens het betalen van zwijggeld aan een vrouw die hem beschuldigde van verkrachting.

Wanneer The Eyes of Tammy Faye in de bioscopen zal verschijnen, is nog niet duidelijk. Chastain is later dit jaar te zien in de X-Men-film Dark Phoenix en It: Chapter Two.