Het boek Alles is zoals het zou moeten zijn van Daphne Deckers wordt verfilmd. De hoofdrollen in de film zijn weggelegd voor Jan Kooijman en Barbara Sloesen.

Kooijman speelt hondenuitlater Douwe, die Iris (Sloesen) opvangt nadat zij vlak na haar bevalling is verlaten door haar vriend. De rest van de cast wordt op een later moment bekendgemaakt.

De productie van Alles is zoals het zou moeten zijn is in handen van Tom de Mol en Marcel de Block, die eerder ook aan Zwaar Verliefd! werkten. De regie is in handen van Ruud Schuurman en het scenario is geschreven door Anna Pauwels (Soof de serie).

Alles is zoals het zou moeten zijn, de eerste verfilming van een boek van Deckers, is in september 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien. De opnames van de komedie beginnen komende zomer.