Hilary Swank is door Netflix gecast voor de dramaserie Away. De tweevoudig Oscar-winnares speelt in de tiendelige serie een astronaut.

Volgens Deadline kruipt de 44-jarige Swank in de huid van Emma Green, een vrouw die haar man en dochter verlaat om een missie naar Mars te leiden.

De serie zou voor een gedeelte gebaseerd zijn op een artikel in de Amerikaanse Esquire. Daarvoor werd het verhaal opgeschreven van de Amerikaanse astronaut Scott Kelly, die zich klaarmaakte voor de langste ruimtevaartmissie in de Amerikaanse geschiedenis.

Swank won in 2000 een Oscar voor de rol die ze speelde in Boys don't cry. In 2005 won ze die prijs opnieuw, ditmaal voor haar rol in Million Dollar Baby. Ook speelde ze onder meer in P.S. I Love You, The Black Dahlia en Logan Lucky.