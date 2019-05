Titanic-regisseur James Cameron heeft Marvel gefeliciteerd met het nieuwe record dat behaald is met Avengers: Endgame. De film bracht tot nu toe 2,189 miljard dollar (ruim 1,9 miljard euro) op en verbrak daarmee het oude record van Titanic (2,187 miljard dollar).

"De echte Titanic zonk door een ijsberg", schreef Cameron.

"Avengers heeft mijn Titanic doen zinken. Wij willen iedereen bij Marvel feliciteren met deze prestatie, die niet alleen laat zien dat de filmindustrie nog leeft, maar dat deze groter is dan ooit."

Avengers: Endgame is sinds 24 april in de bioscopen te zien. Het superheldenepos is nu al de film met de op een na hoogste opbrengst ooit.

Alleen Avatar (2009), ook van James Cameron, bracht meer geld in het laatje. Die film vestigde tien jaar geleden het record van 2,78 miljard dollar. In de lijst met filmopbrengsten waar inflatiecorrectie op is toegepast, staat klassieker Gone with the Wind (1939) nog altijd op de eerste plaats, met een gecorrigeerde opbrengst van 3,7 miljard dollar.

Avengers: Endgame is het slotdeel van de reeks van 22 superheldenfilms die Marvel sinds Iron Man (2008) uitbracht. Het verhaal is gecentreerd rondom een team van superhelden dat af moet zien te rekenen met superschurk Thanos. In Nederland werd de film binnen elf dagen door bijna 850.000 mensen gezien.