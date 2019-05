Lies Visschedijk en Waldemar Torenstra zijn vanaf deze week te zien in de nieuwe Nederlandse comedy Singel 39. Wat vinden de Nederlandse critici van deze publieksfilm? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

De Telegraaf - drie sterren

"Regisseur Frank Krom (bekend van de Schaep-series) pakt het anders aan dan bij de gemiddelde romcom door het raamwerk van Singel 39 wat verrassender en vooruitstrevender in te kleuren, met een vlotte vertelling over de mogelijkheden van modern co-ouderschap. Hij liet collega-regisseur Eddy Terstall aan het scenario sleutelen, waardoor alle personages en dialogen wat meer (maar nog steeds te weinig) flair en schwung meekregen. Zo is Waldemar Torenstra geestig als volkse, maar ruimdenkende gay die tevens fervent supporter is van ADO Den Haag. Alleen Lies Visschedijk moet na haar rol in de Soof-films en serie oppassen dat ze niet té vaak in de huid kruipt van een stuntel in de liefde."

De Volkskrant - drie sterren

"In grote lijnen begeeft Singel 39 zich in het vertrouwde spoor van de romantische komedie: op de toenadering tussen beide hoofdpersonages volgt een verwijdering, maar die hobbel lost zich pal voor het einde van de film zomaar op, zodat eenieder alsnog krijgt wat hem of haar toekomt."

"Het speelfilmregiedebuut van Frank Krom ('t Schaep met de 5 pooten, Soof, de televisieserie) naar een script van Eddy Terstall, kan bogen op de humoristische en sensitieve dialoog, twee innemende hoofdrolspelers die het er niet te dik bovenop leggen en de nadrukkelijke, maar niet belerende wijze waarop de makers hun progressieve boodschap door de film vlechten. Ook euthanasie komt ongekunsteld en waardig voorbij; Terstall behandelde het thema eerder al in zijn meesterstuk Simon (2004). Singel 39, een veiligere film, wenst de druk op de personages niet echt op te voeren. Dat wreekt zich tijdens het midden in de film gepropte, vrijblijvende toeristische tripje van Mo en Max naar Marrakesh."

NRC - drie sterren

"Monique heeft geen frivool beroep, zoals de meeste vrouwen in romcoms, maar een serieuze baan en er zit bijvoorbeeld een pleidooi in voor euthanasie en zelfbeschikking. Niet vreemd, want het scenario werd geschreven door Eddy Terstall, die in Simon (2004) dit thema al behandelde. Zijn aardige maar ook wat rommelige script bevat een paar geslaagde grappen over vogelaars ('Hé, is dat geen appelvink?') en kunst. (...)"

"Hoewel Monique geen kinderwens heeft, wordt zij toch jaloers als Max een knappe draagmoeder vindt. Dit vormt de complicerende factor in een film die best nog iets verder had kunnen en mogen gaan. Zo zien we Max wel mannen versieren, maar de enige met wie hij in bed te zien is, is Monique."

Het Parool - geeft geen sterren

"Zo erg heeft Terstall de formule dus ook weer niet veranderd. Vanaf het moment dat Max vertelt dat hij een baby wil, weet je hoe Singel 39 zal aflopen. Mo durft haar gevoelens niet aan zichzelf toe te geven en wanneer ze dat eindelijk wel doet, heeft Max al een andere vrouw gevonden om een kindje mee te maken - een jongere, mooiere vrouw. Mo is gekwetst, verhuist naar Barcelona en ... afijn, vult u het zelf verder maar in."

"Jammer, want veel meer dan zijn quasi-progressieve plot heeft de film ook niet te bieden. De scènes tussen Mo en haar vader Gerard Cox zijn bijvoorbeeld vreselijk plat. Tijdens een wandeling identificeert papa achteloos een appelvink om dochterlief vervolgens te vragen of ze 'het' nog weleens doet. Dat vindt Mo een rare vraag. Ze is niet de enige."

