Rachel McAdams is in gesprek voor een hoofdrol in Eurovision, een comedy die gaat over het gelijknamige muziekfestival. Eerder werd al de naam van Will Ferrell bevestigd.

De twee acteurs waren eerder al samen te zien in de comedy Wedding Crashers. David Dobkin, de regisseur van die film, zal volgens Deadline ook de regie van Eurovision op zich nemen.

Er is nog weinig bekend over het verhaal. Wel is bekend dat het verhaal zich afspeelt rond de uitzendingen van het festival. Ferrell zal niet alleen de hoofdrol spelen, maar ook het script schrijven.

McAdams was recentelijk naast Jason Bateman te zien in de film Game Night. In 2016 werd ze genomineerd voor een Oscar voor haar rol in Spotlight.