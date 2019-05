De spin-off van de hitshow Jane The Virgin die hoofdrolspeelster Gina Rodriguez ontwikkelde, wordt voorlopig niet geproduceerd. De Amerikaanse zender The CW bestelde eerder een pilot van de show, maar gaat niet verder met het project, zo meldt Variety.

De serie, die de actrice verzon met Jane The Virgin-medebedenker Jennie Snyder Urman, zou Jane the Novela gaan heten. Het idee was dat elk seizoen van de show het verhaal zou vertellen uit een van de boeken van Jane Villanueva, de hoofdpersoon van Jane The Virgin. Rodriguez zou daarbij de voice-over doen als haar personage Jane.

The CW bestelde wel een heel seizoen van drie andere pilots. Batwoman met Ruby Rose in de hoofdrol en een serie gebaseerd op de boeken rond Nancy Drew kregen groen licht.

Dat gold ook voor Katy Keene, na Riverdale weer een serie met personages uit de Archie-stripreeks. Katy Keene gaat over modeontwerper in spe Katy en drie andere figuren uit de comics die het proberen te maken in New York.