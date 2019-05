De actrices Dilan Yurdakul en Anouk Maas verdwijnen uit de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden, bevestigt RTL na eerdere berichtgeving van het SBS6-programma 6 Inside.

De 27-jarige Yurdakul speelt het personage Aysen Baydar en is sinds zeven jaar te zien in de langstlopende soapserie van Nederland.

De 32-jarige Maas vertolkt in de serie het karakter Zoë Xander en voegde zich in september 2017 bij de cast. Maas speelde ook in grote musicals als Evita en The Sound of Music en is daarnaast stemactrice.

Of de twee actrices voorgoed uit de serie worden geschreven of op den duur weer terug zullen keren, wil RTL niet zeggen. Yurdakul wilde sowieso een half jaar vrij nemen om te gaan schrijven.