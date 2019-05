Disney heeft de verschijningsdatum van Avatar 2 opnieuw verschoven. De film moet nu vanaf 17 december 2021 te zien zijn. Verder heeft Disney bekendgemaakt dat er in 2022, 2024 en 2026 nieuwe Star Wars-films verschijnen, schrijft Variety.

Avatar 2 is de eerste van drie sequels op de succesvolle 3D-blockbuster Avatar uit 2009. De film zou aanvankelijk al rond de feestdagen van 2016 in de bioscopen draaien.

Het verschuiven van Avatar 2 betekent dat deel drie en vier ook later dan gepland in de bioscopen te zien zijn. Het derde deel in de reeks staat nu voor eind 2023 gepland en het vierde deel voor eind 2025. Het vijfde deel moet in 2027 verschijnen.

De nieuwe data voor Avatar, maar voor ook verschillende andere films, zijn het gevolg van de fusie tussen Walt Disney Studios en 21st Century Fox. Disney heeft de filmstudio's, producenten en meer dan vierhonderd tv-zenders overgenomen van 21st Century Fox, wat concreet betekent dat Disney de rechten van onder meer X-Men, Deadpool, The Simpsons en Family Guy in handen krijgt.

Avatar en Star Wars wisselen elkaar af

De nieuwe Star Wars-films zijn vooralsnog naamloos. De bedoeling van Disney is om de komende jaren steeds rond de kerstdagen een Avatar- of Star Wars-film uit te brengen. De twee titels wisselen elkaar daarbij af.

Disney-CEO Bob Iger zei onlangs nog dat er voorlopig geen nieuwe Star Wars-films zouden verschijnen. Iger vertelde tijdens de presentatie van de nieuwe streamingdienst Disney+ dat er wel nieuwe filmprojecten in ontwikkeling zijn, maar dat deze voorlopig nog niet worden aangekondigd.

"We zullen even pauze nemen en resetten. Het verhaal over Luke Skywalker komt met deze negende film tot een einde. Er komen nog andere films, maar het zal even duren."