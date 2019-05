Het productieteam van Game of Thrones biedt zijn excuses aan voor een Starbucks-koffiebeker die een paar seconden in beeld was in de vierde aflevering van het laatste seizoen van de serie. De beker stond op een tafel naast Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), een personage uit de serie.

De bewuste aflevering was vanaf maandag in Nederland en al een dag eerder in de VS te zien. Beelden van de koffiebeker werden massaal gedeeld op sociale media.

Producent Bernie Caulfield zegt in een reactie dat zij "niet kan geloven dat deze fout is gemaakt". Volgens haar is er een fors team van decorateurs dat dergelijke gebeurtenissen moet voorkomen.

HBO, de Amerikaanse zender die de populaire serie uitzendt, reageerde op het voorval door te zeggen dat er eigenlijk kruidenthee was besteld.

Koffieketen Starbucks liet via Twitter weten het vreemd te vinden dat Daenerys geen 'drakendrank' had besteld.