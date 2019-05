Benedict Cumberbatch en Elisabeth Moss hebben de hoofdrollen in de boekverfilming van The Power of the Dog, schrijft Variety.

Het script is gebaseerd op de roman van Thomas Savage, over twee rijke, maar totaal verschillende Amerikaanse broers die samen eigenaar van een grote ranch zijn.

"The Power of the Dog is een briljant boek, dat een vertolking naar het grote scherm verdient", zegt regisseur Jane Campion. "Ik kon niet ophouden met nadenken over het verhaal, het achtervolgde me echt. De thema's mannelijkheid, nostalgie en bedrog vormen een giftige mix in het verhaal."

Cumberbatch is momenteel te zien in Avengers: Endgame, terwijl Moss een rol had in Jordan Peele's horrorfilm Us. Het is nog niet duidelijk wanneer The Power of the Dog in de bioscopen moet verschijnen.