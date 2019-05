Philippe Geubels speelt in de nieuwe Videoland-serie Geub, min of meer, zichzelf en neemt daarbij alles en iedereen op de hak: 'Het heeft geen zin om iemand anders te spelen.'

Geub is weliswaar een fictieve serie, maar de Belgische komiek vertolkt wel zichzelf: "Mensen zien toch altijd Philippe Geubels, het heeft geen zin om iemand anders te spelen", zegt hij tegen NU.nl.

Het personage Geubels wordt in de komische dramaserie door zijn manager onder druk gezet om dingen te doen die hij absoluut niet wil doen, maar ook dat is nooit in zijn eigen, echte leven gebeurd. Ook heeft zijn vriendin hem nooit verlaten voor een bejaarde, Hollandse man (gespeeld door Derek de Lint).

"Maar dat is wel het allerergste wat een Belgische man kan overkomen", zegt Geubels gekscherend.

'Ik maak me altijd wel ergens zorgen over'

Geubels blijft in Geub weinig bespaard. Wat mis kan gaan, gaat ook mis. Maar de serie wordt door de tussenkomst van grappen en sketches nooit somber. Dat een komiek de tegenslagen in zijn eigen leven ook eenvoudig door grappen en grollen kan relativeren, is volgens de 38-jarige Geubels een misvatting. "Ik ben iemand die zich altijd wel ergens zorgen over maakt en ook de nodige stressmomenten kent."

Met Geub blijft de Belgische artiest de Nederlandse televisiemarkt bestoken en Geubels is al lang een geduchte concurrent voor Nederlandse cabaretiers. Zijn door RTL4 uitgezonden voorstelling Philippe Geubels Bedankt voor Alles trok meer kijkers dan de optredens van Sara Kroos en Martijn Koning. “Maar daar ben ik echt helemaal niet mee bezig. Ik vergelijk mijn eigen succes niet met dat van iemand anders, tenzij ik een hekel aan iemand heb”, lacht Geubels.

Geub is sinds eind april te zien op Videoland.