De Nederlandse jeugdfilm Vechtmeisje is zondag door de Young Audience Award van de Europese Film Academy uitgeroepen tot de beste Europese film van het jaar.

Regisseur Johan Timmers was in de Duitse plaats Erfurt aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, maakte producent The Film Kitchen bekend.

De winnaar van de Young Audience Award wordt jaarlijks uitgeroepen door juryleden uit 34 landen en 55 steden. Zij stemmen op een aantal genomineerde films. Vechtmeisje won met een ruime voorsprong.

De film vertelt over de licht ontvlambare twaalfjarige Bo die, als haar ouders in een vechtscheiding belanden, troost vindt bij de kickboksclub. Ze blijkt een natuurtalent te zijn en mag al snel meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen. Maar door de scheiding van haar ouders is Bo afgeleid en komt de wedstrijd steeds meer in gevaar.

Nog twee Nederlandse jeugdfilms winnen prijzen

Vechtmeisje was niet de enige Nederlandse jeugdfilm die dit weekend in de prijzen viel. Kapsalon Romy, met actrice Beppie Melissen in de hoofdrol, is op het prestigieuze International Children's Film Festival in de Noorse stad Kristiansand bekroond tot de beste Europese jeugdfilm van het jaar.

De jeugdfilm Mijn bijzonder rare week met Tess van regisseur Steven Wouterlood werd in Kristiansand bekroond door de jeugdjury en won twee prijzen op een festival in Kaliningrad. De film, met onder anderen Jennifer Hoffman en Julian Ras in de hoofdrollen, gaat over Samuel die bang is om als jongste van het gezin alleen over te blijven.