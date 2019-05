George R.R. Martin, auteur van de boekenserie Game of Thrones, bevestigt in zijn officiële blog dat HBO werkt aan drie Game of Thrones-gerelateerde televisieseries. In eerdere berichtgeving van diverse Amerikaanse media werden er vijf spin-offseries genoemd.

Martin geeft aan dat een van de shows later dit jaar wordt opgenomen, bij de overige twee wordt nog gesleuteld aan het script. De shows spelen zich mogelijk duizenden jaren voor Game of Thrones af. Martin gaf in zijn blog aan niets over de spin-offs kwijt te kunnen.

Het laatste seizoen van die serie ging 14 april dit jaar in première. De laatste aflevering wordt op 19 mei uitgezonden in Amerika, in Nederland een dag later. Meer dan 38 miljoen fans keken naar de recentste aflevering.

Bryan Cogman, scriptschrijver van de tweede aflevering van het laatste seizoen van Game of Thrones, bevestigde onlangs dat zijn spin-offserie geannuleerd is.

Het is sowieso niet zeker of er meerdere Game of Thrones-gerelateerde televisieseries komen. HBO-baas Casey Bloys heeft meerdere keren aangegeven dat er waarschijnlijk maximaal één spin-off komt.