Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

Dead To Me

Als we de eerste reacties mogen geloven, past Dead To Me bij de beste Netflix Originals van 2019 tot nu toe. De zwartgallige comedyserie gaat over de ontluikende vriendschap tussen weduwe Jen (Christina Applegate) en Judy (Linda Cardellini), die een geheim met zich meedraagt. Geproduceerd door Will Ferrell en Adam McKay.

Undercover

Al eerder op de Belgische tv uitgezonden, maar sinds deze week ook op Netflix te zien: Undercover. Deze allereerste Nederlandstalige Netflix Original gaat over xtc-drugsbaron Ferry Bouman (Frank Lammers), die regelmatig op een Brabantse camping verblijft met zijn vriendin (Elise Schaap). Undercoveragenten Bob (Tom Waes) en Kim (Anna Drijver) proberen te infiltreren in Ferry's imperium.

Films

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Een nieuwe biopic over misschien wel de bekendste en beruchtste seriemoordenaar en verkrachter: Ted Bundy. In Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile kruipt tieneridool Zac Efron in de huid van Bundy. We volgen de schokkende gebeurtenissen vanuit het oogpunt van Bundy's vriendin Elizabeth Kloepfer.

Dumplin'

In de coming-of-agefilm (en Netflix Original) Dumplin' speelt Jennifer Aniston de perfecte voormalige pageant queen. Haar gezette dochter volgt in haar voetsporen. Wanneer andere deelneemster óók inzien dat je niet het perfecte, stereotype lichaam hoeft te hebben, ontstaat er een revolutie.

Up In The Air

Deze met prijzen overladen dramafilm volgt George Clooney's personage Ryan. Hij leeft eigenlijk uit zijn koffer en vliegt de wereld over om mensen in opdracht van bedrijven te ontslaan. Zijn luxueuze levensstijl en overtuiging komen in gevaar wanneer een nieuwe collega én een potentiële geliefde Ryan eraan herinneren dat het ook anders kan.

Ocean's Twelve

Er staat sinds deze week nóg een George Clooney-film op Netflix. In Ocean's Twelve zien we Clooney's meesterdief Danny Ocean en zijn hele gang weer terug. Een aanzienlijk deel van de film speelt zich in Amsterdam af. Met uiteraard ook rollen voor Matt Damon en Brad Pitt.

The Last Summer

Zac Efron is niet het enige tieneridool dat deze week met een Netflix-film op de proppen komt: Riverdale-bekendheid K.J. Apa schittert in The Last Summer. In deze ensemble-romcom brengt een vriendengroep nog één keer een zomer samen door, voordat ze allemaal naar college gaan.

Shot Caller

Nikolaj Coster-Waldau, beter bekend als Jaime Lannister uit Game of Thrones, kreeg veel lof voor zijn hoofdrol in Shot Caller. Hij speelt beurshandelaar Jacob, die na een auto-ongeluk in de bak belandt. Het leven is daar hard en Jacob moet er alles aan doen om te overleven tussen alle gangs. Hij gaat héél ver.

Bankier van het Verzet

Nederlandse Tweede Wereldoorlog-film over het waargebeurde verhaal van de broertjes Walraven (Barry Atsma) en Gijs (Jacob Derwig) van Hall. Ze bedachten een slimme financiële constructie waarmee ze via Duitse bezetters miljoenen weg konden sluizen naar het verzet.

Zodiac

Een journalist (Robert Downey Jr.), een politiek cartoonist (Jake Gyllenhaal) én een rechercheur (Mark Ruffalo) raken steeds meer verstrengeld in hun onderzoek naar de mysterieuze seriemoordenaar Zodiac. Deze film - gebaseerd op een waargebeurd verhaal - laat zien hoe de hoofdpersonen zichzelf volledig verliezen in deze complexe zaak.

Full Metal Jacket

Een klassieker van meesterregisseur Stanley Kubrick. Full Metal Jacket volgt een groepje Amerikaanse jongeren dat wordt klaargestoomd om deel te nemen aan de Vietnamoorlog. Vooral de snoeiharde drillinstructeur Hartman (R. Lee Ermey) is een hoogtepunt.

Mother!

In Mother! Speelt Jennifer Lawrence als moeder in nood misschien wel de meest beklemmende rol uit haar carrière. De film heeft een topcast (Javier Bardem, Ed Harris en Michelle Pfeiffer) en speelt constant met je verwachtingen. Ondanks het vervloekte huis is dit absoluut géén clichéhorror. Ben je nog niet bij met alle Netflix-releases? Deze films en series kwamen afgelopen maand uit.

Docu's

Knock Down The House

De grote rijzende ster in de Amerikaanse politiek van dit moment, Alexandria Ocasio-Cortez, vertelt in de Netflix Original-docu Knock Down The House waarom ze voor de gewone Amerikaan strijdt. Daarnaast legt het jongste Congreslid ooit - samen met drie andere toonaangevende vrouwelijke politici - uit hoe ze zich staande houdt in een overwegend mannelijke wereld.

Stand-up

Netflix zet Nederlandse comedians volop in de schijnwerpers. Sinds deze week staat er (weer) een flink aantal stand-upspecials online. Het gaat om de shows Vankwaadtoterger van Theo Maassen, Carte Blanche, De Zachte Heelmeester én Blessuretijd van Daniël Arends, Zo Goed Als Nieuw van Pieter Derks en Van Jewelste van Sara Kroos. Niet zo'n fan van Nederlandse comedy? Dit zijn de allerbeste stand-upcomedyspecials op Netflix.

Benieuwd naar de andere grote titels die deze maand op Netflix verschijnen? Deze films en series verschijnen in mei op Netflix.