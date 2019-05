Er gaan al tijden geruchten dat Charlize Theron zou zijn benaderd om de titelrol te spelen in de film Wonder Woman, maar die blijken niet te kloppen. De 43-jarige actrice is wel gevraagd om de moeder van de superheldin te spelen, maar accepteerde dat aanbod niet.

"Iemand vertelde me dat ze bezig waren met een film over Wonder Woman, en dat ze wilden dat ik hier ook bij betrokken zou raken", vertelt Theron in de latenighttalkshow Watch What Happens Live.

De Monster-actrice vertelt dat ze daarom in de veronderstelling was dat het productieteam haar wilde benaderen voor de titelrol. "Ik liet hen weten dat ik Wonder Woman niet goed kende, dus ik vroeg wat zij precies deed."

Toen kwam Theron erachter dat ze haar niet wilden vragen voor de hoofdrol, maar dat ze de actrice graag wilden als de moeder van Wonder Woman. "Dit is een goed voorbeeld van hoe Hollywood je een klap in het gezicht geeft omdat je ouder begint te worden", zegt de actrice.

Toch zit Theron er niet mee. "Dit was het moment waarop ik definitief naar de categorie 'oudere actrices' verhuisde, en ik was me er totaal niet bewust van."

Theron is maar negen jaar ouder dan actrice Gal Gadot (34), die de titelrol in Wonder Woman speelde. De rol van de moeder van de superheldin werd uiteindelijk vertolkt door Connie Nielsen (53), die negentien jaar ouder is dan Gadot.