Charlize Theron belandde in het ziekenhuis na het zien van de film Borat. De actrice had al last van een nekhernia, maar door het lachen om de comedy kwam haar nek helemaal vast te zitten. Dit vertelt de actrice in het praatprogramma Late Night With Seth Meyers.

De actrice vertelt in het interview dat ze in 2006 de film keek in de bioscoop en vervolgens vijf dagen in het ziekenhuis doorbracht. "Halverwege de film moest ik zo hard lachen dat mijn nek vast kwam te zitten. Ik werd met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd waar ik vijf dagen moest blijven", legt ze uit.

Theron biecht op dat ze de film uiteindelijk nooit heeft afgekeken. Ze was te gast om te praten over haar nieuwe film Long Shot waarin ze te zien is samen met Seth Rogen.

Theron vertelt hoe ze tijdens het voorbereiden van een actiescène voor de romantische comedy kniebeschermers om moest doen. Tijdens het omdoen stootte ze haar hoofd echter zo hard dat ze op de eerste hulp terecht kwam.

Long Shot is vanaf 13 juni in de Nederlandse bioscoop te zien.