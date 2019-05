Jared Leto sluit niet uit dat hij ooit nog eens in de huid van de Joker kruipt. De acteur vertelt dit in een interview met Variety.

Leto speelde het personage uit de DC Comics eerder in de film Suicide Squad, wat met gemengde reacties werd ontvangen. DC Comics presenteerde onlangs de trailer van de nieuwe film Joker waarin het personage gespeeld wordt door Joaquin Phoenix.

Toch zou Leto de rol ook graag weer op zich nemen. "Ik zou zo weer in de rol van de Joker willen kruipen. Zoals altijd hangt het natuurlijk wel af van het script en de omstandigheden", voegt hij toe.

Op de vraag of hij wellicht als het personage uit Suicide Squad te zien is in de film Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), geeft hij geen eenduidig antwoord. "Ik denk het niet, maar dat moet je aan de makers vragen. We zullen zien", besluit hij.

De Australische actrice Margot Robbie zal in Birds of Prey weer in de huid van Harley Quinn kruipen, de vriendin van Leto's Joker in Suicide Squid.

Eerder was er sprake van dat Leto ook in een door Warner Bros. geproduceerde film over het personage Joker zou verschijnen, maar hier zijn verder nog geen details over bekendgemaakt.