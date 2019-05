Once Upon a Time in Hollywood, de nieuwe film van Quentin Tarantino, gaat toch in première op het filmfestival van Cannes. De film ontbrak bij de eerdere bekendmaking van de officiële selectie omdat hij nog niet af was, maar dingt nu toch mee naar een Gouden Palm. Dat meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Tarantino's negende film krijgt eind deze maand een wereldpremière op het Franse evenement, dat bekendstaat als het belangrijkste en meest prestigieuze filmfestival ter wereld. Once Upon a Time in Hollywood speelt zich af in het Los Angeles van 1969, het jaar nadat oude censuurregels werden afgeschaft en er explicietere films met seks en geweld verschenen.

In hetzelfde jaar werd de stad opgeschrikt door de moordende sekte van Charles Manson, van wie onder anderen actrice Sharon Tate slachtoffer werd. Zij wordt in de film gespeeld door Margot Robbie. Grote rollen zijn daarnaast voor Leonardo DiCaprio en Brad Pitt, die eerder met Tarantino werkten aan respectievelijk Django Unchained en Inglourious Basterds. Once Upon a Time in Hollywood heeft een beoogde speelduur van twee uur en drie kwartier.

Tarantino won in 1994 de Gouden Palm voor zijn misdaadfilm Pulp Fiction en keerde later meerdere keren terug naar Cannes. Death Proof (2007) en Inglourious Basterds (2009) draaiden beide mee in de hoofdcompetitie. Vorig jaar was de regisseur nog president van de jury. Het Japanse drama Shoplifters werd toen uitgeroepen tot winnaar.

Het filmfestival van Cannes vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 25 mei.