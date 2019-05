Frank Lammers is ontevreden over het huidige filmklimaat in ons land. In een interview met Playboy beklaagt hij zich over het feit dat Nederland te veel van makkelijke films houdt.

"Er wordt weinig gemaakt wat kloten heeft, vind ik. Romantische komedies doen het commercieel goed, maar dat vind ik afschuwelijke films. Daarom werk ik graag in België. Daar worden nog films met een randje gemaakt."

Lammers haalt het voorbeeld van de voor een Oscar genomineerde misdaadfilm Rundskop erbij, waar hij zelf een bijrol in speelde."Zou in Nederland nooit gemaakt kunnen worden. Te zwart, te moeilijk, te heftig. Nederland houdt van makkelijk. Wij hebben Frans Bauer, zij hebben dEUS."

"Een van de beste dingen die ik ooit heb gemaakt is De Enclave, een serie over Srebrenica. Daar keken op primetime vijftienduizend mensen naar. Dat is minder dan niks. Het is een bekroonde serie, aan de kwaliteit lag het dus niet, maar mensen weigerden gewoon om ernaar te kijken. Ze wilden niet geconfronteerd worden met de ellende uit ons recente verleden."

Films maken in de Verenigde Staten

Lammers verschijnt vanaf vrijdag als drugsbaas in de Nederlandstalige Netflix-serie Undercover. Intussen laat hij ook weten dat hij ook in de Verenigde Staten een project heeft lopen. Vorig jaar maakte hij daar de kleinschalige horror D-Railed.

"Er komt waarschijnlijk een nieuwe film aan, maar dat weet ik nog niet zeker. We'll see what happens. Ik hoef ook niet zo nodig een carrière in Hollywood. Ik wil er best af en toe naartoe om een film te draaien, maar ik ga daar niet wonen."

Van de filmcultuur in de VS zou de Nederlandse industrie kunnen leren, vertelt Lammers. "Amerikanen zijn wel leuke mensen om mee te werken. Ze zijn - zo is me opgevallen - heel erg complimenteus. Ik werkte samen met crewleden die ook samenwerken met Steven Spielberg. Ze kwamen naar me toe en zeiden: 'I work with a lot of A-listers man, but you fucking knocked the ball out of the park.' Dat is leuk om te horen."

"Als je iets goed doet, dan wordt dat ook benoemd. Hier zijn de mensen afgunstig. Wat dat betreft kunnen wij daar nog een hoop van leren."