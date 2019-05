De filmkomedie Misfit krijgt een Poolse remake. Daarnaast is er volgens producent NewBe interesse getoond vanuit Australië, Spanje en Zuid-Amerika.

Polen is niet het eerste land dat een remake van de film met MeisjeDjamila in de hoofdrol maakt. Eerder werd er ook al een Duitse remake gemaakt, waar onder anderen Sylvie Meis een rol in wist te bemachtigen.

De film vertelt het verhaal van Julia, die na een jarenlang verblijf in de Verenigde Staten terugkeert naar Duitsland. In de VS was ze het populairste meisje van haar school, maar in Duitsland is ze een buitenbeentje.

Eerder werd al bekend dat er met Misfit 2 een vervolg op het eerste deel komt. Die film, met onder anderen Jan Kooijman en Sem van Dijk in de cast, verschijnt op 25 september in de Nederlandse bioscopen.