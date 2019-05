Er komt een zesde seizoen van Empire. Of Jussie Smollett ook terugkeert in de muzikale dramaserie, is nog niet bekend.

"In onderling overleg is de studio met Jussie Smollett een contractverlenging voor seizoen zes overeengekomen, maar op dit moment zijn er geen plannen om zijn personage Jamal terug te laten keren in Empire", zo is te lezen in een verklaring van Fox Entertainment en 20th Century Fox.

In de serie vertolkt Smollett de rol van Jamal Lyon, een singer-songwriter die zich afzet tegen het bedrijfsaspect van de muziekindustrie. Er ontstond ophef over Smollett nadat hij ervan verdacht werd een racistisch en homofoob gemotiveerde mishandeling te hebben verzonnen.

Vorige maand riepen collega's van de acteur al op tot een terugkeer van Smollett in de serie. "We staan achter Jussie Smollett en vragen om de terugkeer van onze collega, broer en vriend in het zesde seizoen van onze serie", schreven ze in een open brief gericht aan de makers van de serie en enkele topmensen bij Fox en ABC.

Nadat de 36-jarige Smollett een borgsom had betaald en een taakstraf had uitgevoerd, werden alle aanklachten tegen hem ingetrokken. "Hij is onschuldig en hoeft geen vervolging meer te vrezen nu de aanklachten tegen hem zijn ingetrokken", zeiden zijn collega's daarover.