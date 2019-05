Bridget Maasland wil graag het levensverhaal van haar tante vastleggen in een documentaire: "Ze had een man die haar alle hoeken van de kamer liet zien en haar achter het raam liet zitten", zegt ze in de podcastversie van In de auto met.

"Ik wil de documentaire Harde Tante noemen, want ze heeft een heel pittig leven achter rug. Op een gegeven moment is ze met vijf kinderen in een oude Mercedes en een caravan gevlucht naar Spanje. Die vluchtroute wil ik, samen met haar, opnieuw nemen."

Maasland wilde haar idee twee jaar geleden samen met Omroep MAX uitwerken, maar dat voornemen vond geen doorgang.

"Zij kochten op dat moment geen documentaires aan, dus dat werd weer op de lange baan geschoven. Recent heb ik met Videoland gesproken. Misschien moet ik 'm gewoon maken en daarna pas kijken wie 'm wil hebben. Ik heb financieel wel een buffer om hier tijd voor te maken, maar gewoon heel weinig tijd."

Volgens de presentatrice, die vanaf maandag te zien is in het spelprogramma De Zwakste Schakel, zou ze de documentaire binnen anderhalve maand kunnen voltooien.

'Ik wil graag een film maken'

De 44-jarige Maasland volgt op dit moment ook een regieopleiding voor de filmgenres fictie en drama: "Je kan daar alle kanten mee op, maar ik wil graag een film maken. Ik heb tien jaar lang een productiehuis gehad. Aan de televisiekant heb ik alles gedaan wat je kunt doen."

Zelf kijkt ze het liefst naar Franse films: "Een van mijn lievelingsfilms is Les Petits Mouchoirs. Franse films zijn zo veel authentieker qua manier van filmen en het uiterlijk van de personages. Het zijn geen strakgetrokken Hollywoodacteurs. Er wordt in die films ook nog gewoon gerookt en gedronken en mensen mogen okselhaar hebben. Niet dat ik daar fan van ben, maar het is authentiek. De mensen zijn echt."