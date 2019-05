Carice van Houten heeft haar fans via Twitter bedankt voor hun steun en toewijding rondom de hitserie Game of Thrones. De nieuwste aflevering daarvan verscheen afgelopen maandag op HBO.

"Ik ben nog steeds vol ontzag over aflevering drie van Game of Thrones", schrijft de 42-jarige actrice. "Ik heb heel veel geluk gehad dat ik onderdeel mocht zijn van deze serie en dat het zoveel mensen met elkaar heeft verbonden. Bedankt voor al jullie steun!"

Game of Thrones is momenteel bezig aan het achtste en laatste seizoen. Sinds het tweede seizoen uit 2011 is Van Houten te zien als Melisandre, ook wel De Rode Priesteres. De komende maand verschijnen de drie laatste afleveringen van de populaire fantasyreeks.

Van Houten verschijnt al langer in internationale producties. Zo was ze in 2008 te zien als de echtgenote van Tom Cruise in de thriller Valkyrie. In 2016 had ze een hoofdrol in de biopic Race, over de Duitse filmmaker Leni Riefenstahl. Dit jaar verschijnt daarnaast de thriller Domino van regisseur Brian DePalma. Daarin staat ze tegenover haar Game of Thrones-medespeler Nikolaj Coster-Waldau.

Intussen is Van Houten ook in Nederlandse producties te zien. Zo had ze in 2016 een bijrol in Martin Koolhovens Brimstone. Later dit jaar speelt ze samen met Marwan Kenzari in het Nederlandstalige drama Instinct, het regiedebuut van actrice Halina Reijn.