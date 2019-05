Actrice Robin Wright, bekend van haar hoofdrol in de Netflix-serie House of Cards, gaat voor het eerst een speelfilm regisseren, melden verschillende Amerikaanse media zoals Deadline woensdag.

Wright gaat zelf de hoofdrol spelen in Lands, een drama over een advocaat die in diepe rouw verkeert en door de bossen van Wyoming trekt om uit de samenleving te kunnen verdwijnen.

Wanneer de film wordt opgenomen of moet worden uitgebracht, is nog niet bekend. Deadline meldt dat de verkoop voor Lands deze maand van start gaat tijdens de grote internationale filmmarkt op het Filmfestival van Cannes.

Wright deed al ervaring op als regisseur bij tien afleveringen van House of Cards, waaronder het laatste hoofdstuk van het slotseizoen, dat vorig jaar verscheen. In de politieke serie speelt de 53-jarige actrice de rol van Claire Underwood, echtgenote van hoofdpersoon Frank Underwood.

Die rol werd vijf seizoenen gespeeld door Kevin Spacey. Toen de acteur in opspraak raakte vanwege vermeend seksueel misbruik, werd hij uit het laatste seizoen geschreven.

Als actrice is Wright al langer bekend. Ze brak in 1987 door met haar hoofdrol in culthit The Princess Bride en kreeg in 1995 een Golden Globe-nominatie voor haar rol als geliefde van Tom Hanks in Forrest Gump. In 2017 was ze te zien als vechtende Amazone in superheldenfilm Wonder Woman.