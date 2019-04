Nadat eerder bekend werd dat Barack en Michelle Obama series en andere content gaan produceren voor Netflix, zijn enkele van deze producties nu onthuld. De voormalig president van Amerika en zijn echtgenote gaan onder meer een serie maken over de modewereld in New York, die zich afspeelt vlak na de Tweede Wereldoorlog.

De serie Bloom, die voornamelijk draait om de barrières waarmee vrouwen en gekleurde mensen destijds te maken kregen, wordt geschreven door Callie Khouri, die eerder een Oscar won voor Thelma and Louise.

Ook maken de Obama's een serie met de titel Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents, die kinderen en hun ouders informatie bijbrengt over (gezond) eten.

Daarnaast zal Higher Ground, zoals het productiebedrijf van Michelle en Barack Obama heet, een bewerking uitbrengen van Frederick Douglass: Prophet of Freedom, geschreven door David W. Blight. Douglass was een van de belangrijkste voorvechters van de afschaffing van de slavernij.

"We geloven dat deze producties niet alleen vermaak bieden, maar ook educatie en inspiratie voor ons allemaal", zegt Barack Obama in een verklaring.