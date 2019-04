Oprah Winfrey, die vorig jaar nog te zien was in de fantasyfilm A Wrinkle in Time, zegt klaar te zijn met acteren. De presentatrice en mediamaker zegt er geen voldoening meer uit te halen.

"Ik vind dat je er heel, heel goed in moet zijn, en je moet het ook veel doen", zegt de 65-jarige Winfrey in een interview met The Hollywood Reporter. "Het moet iets zijn waar je echt passie voor hebt, niet iets waar je maar wat in ronddobbert."

Haar rol in A Wrinkle in Time noemt Winfrey "leuk", maar ze merkte wel dat acteren weinig voldoening meer gaf. "Ik moet wel zeggen dat mij laatst nog een rol werd aangeboden in een Broadwayproductie die me in de verleiding bracht."

Uiteindelijk nam ze de rol toch niet aan, want de in Santa Barbara-wonende Winfrey zag zichzelf niet zes maanden in New York verblijven. Naar eigen zeggen geniet ze enorm van de natuur in haar huidige woonplaats.

Winfrey kreeg Oscar-nominatie

Tijdens haar carrière speelde Winfrey in meerdere films, waaronder The Color Purple, The Butler en Selma. Voor eerstgenoemde film ontving ze een Oscar-nominatie voor beste vrouwelijke bijrol.

Onlangs werd bekend dat Winfrey documentaires gaat maken voor Apple+, de streamingdienst van Apple. Voor een van de projecten gaat ze samenwerken met de Britse prins Harry.