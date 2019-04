Bridget Maasland volgt de studie Fictie en Regie aan de Amsterdamse Filmschool en zou in navolging daarvan graag een eigen film of een serie willen maken.

"Waarom niet? Alles kan. Als je ergens echt voor gaat, is alles mogelijk", aldus de 44-jarige Maasland in een interview met Veronica Magazine.

Maasland zit bijna 25 jaar in het televisievak en heeft de nodige ervaring op het gebied van presenteren, maar ze heeft ook meegespeeld in films en series als Shouf shouf habibi!, Walhalla en Costa! Volgens haar was het een kwestie van tijd voordat ze zelf achter de camera zou gaan staan.

"Eén dag in de week ga ik naar school. Na de middelbare school wilde ik naar de Filmacademie of de School voor Journalistiek, maar toen kwam TMF op mijn pad. Maar de droom van films maken, is nooit verdwenen. Ik heb altijd geweten dat ik later, als ik groot ben, iets met film zou gaan doen."

Haar tienjarige zoon begrijpt nog niet goed waarom zijn moeder graag studeert: "Op een maandagochtend stond ik de broodtrommeltjes voor mijn zoontje en mij klaar te maken, toen Mees vroeg: 'Mama, waarom vind je het nou zo leuk om naar school te gaan?' Ik zei: 'Omdat ik nu iets ga doen wat ik heel leuk vind. Voor mij is naar school gaan een feest.'"