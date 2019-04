Warner Bros. Pictures heeft de verschijningsdatum van het derde deel van Fantastic Beasts bekendgemaakt. De film gaat 12 november 2021 in première.

De filmreeks werd geïnspireerd door het schoolboek dat Harry Potter gebruikt tijdens zijn schooltijd op Zweinstein, geschreven door tovenaar Newt Scamander (Eddie Redmayne). De films werden net als de Harry Potter-boekenreeks geschreven door J.K. Rowling.

Vorig jaar verscheen met Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald het tweede deel van de reeks. De eerste film, Fantastic Beasts and Where to Find Them verscheen in 2016.