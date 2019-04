Johan Nijenhuis heeft met zijn laatste film Verliefd op Cuba de status van Platina Film behaald. De regisseur leverde daarmee zijn zesde Platina Film af.

De status van Platina Film is voor een film weggelegd als er 400.000 bezoekers naar de bioscopen trekken om de film te zien. Afgelopen zondag was dat het geval in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht, zo schrijft het Nederlands Film Festival. Maandag ontving de regisseur de bijbehorende award.

Verliefd op Cuba gaat over Loes (Susan Visser) die naar Cuba afreist als haar dochter Maartje (Abbey Hoes) heeft besloten te trouwen met een Cubaan. De moeder wil het huwelijk voorkomen, omdat zij van mening is dat de verloofde enkel uit is op een verblijfsvergunning. Eenmaal op het eiland hervindt ze zelf ook de liefde.

Nijenhuis ontving eerder Platina Films voor Costa! (2001), Volle Maan (2003), Verliefd op Ibiza (2013), Toscaanse Bruiloft (2014) en Rokjesdag (2016).