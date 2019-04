John Singleton is maandag op 51-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse regisseur werd eerder deze maand getroffen door een zware beroerte en lag sindsdien in coma.

Singleton werd op maandag van de beademing afgehaald, liet de familie weten in een verklaring. Later op de dag blies de regisseur zijn laatste adem uit. "Dit was een pijnlijke beslissing, een beslissing die ons gezin de afgelopen dagen maakte met de zorgvuldige overwegingen van de artsen van John."

"We zijn zijn fans, vrienden en collega's dankbaar voor alle liefde en gebeden in deze ongelofelijk moeilijke tijd. Ook willen we alle doktoren bedanken voor de fantastische zorg die hij heeft gekregen."

Jongste genomineerde met Boyz n the Hood

John Daniel Singleton werd op 6 januari 1968 geboren in Los Angeles. De Amerikaan werd bij het grote publiek vooral bekend vanwege zijn debuutfilm Boyz n the Hood. Voor die film kreeg hij als 24-jarige regisseur Oscar-nominaties voor de beste regisseur en het beste originele script. Nog altijd geldt hij in beide categorieën als de jongste genomineerde.

Na zijn debuutflim werkte de Amerikaan onder meer mee aan de franchiseformule The Fast and the Furious, waar hij het tweede deel 2 Fast 2 Furious voor zijn rekening nam. Daarnaast was hij ook regisseur van Four Brothers, Baby Boy, Abduction en was hij verantwoordelijk voor een aflevering van de serie Empire.

Singleton was vader van vier kinderen

De regisseur, die daarnaast ook vaak optrad als producent en scenarioschrijver, trouwde in 1996 met Akosua Busia, maar dat huwelijk hield slechts acht maanden stand. Singleton heeft in totaal vier kinderen: Hadar Busia-Singleton, Cleopatra Singleton, Maasai Mohandas Singleton en Justice Maya Singleton.

Nadat het nieuws over de beroerte van Singleton bekend werd, stapte zijn moeder Sheila Ward naar de rechter om curator van haar zoon te worden. Dit omdat de regisseur op het punt zou hebben gestaan om een aantal lucratieve deals te sluiten. Cleopatra, de dochter van Singleton, is het echter niet eens met die werkwijze en ziet het als een complot van haar oma om aanspraak te maken op zijn bezittingen.

Reacties op overlijden

Het overlijden van regisseur John Singleton is hard aangekomen in Hollywood. Er wordt massaal gereageerd op zijn dood via social media.

Zo laat Oscarwinnares Regina King weten: "Rust in kracht, mijn vriend. Je was een van de allerbesten ooit. Ik dank God dat hij ons gezegend heeft met John Singleton. Het kost me moeite om de juiste woorden te vinden om te zeggen wat je voor mij betekent. Ik zal altijd van je houden John! Je ziel zal altijd stralen."

Samuel Jackson twittert: "Ik rouw om het verlies van een echte vriend, John Singleton. Hij maakte de weg vrij voor veel jonge filmmakers, bleef altijd trouw aan wie hij was en waar hij vandaan kwam. RIP brother, je bent veel te vroeg gegaan!"

Regisseur Ron Howard laat weten: "Wat een verdrietig nieuws. Zo'n goede regisseur en overal waar hij kwam enorm gerespecteerd. We gaan zijn werk missen." Halle Berry wenst de familie veel kracht toe en stuurt hen liefde en gebeden.

Ook Jada Pinkett-Smith herdenkt Singleton: "Veel te vroeg gegaan. We gaan je missen John, rust in liefde."