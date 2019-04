Rami Malek won dit jaar een Oscar voor zijn rol in Bohemian Rhapsody, maar de acteur is ervan overtuigd dat hij niet zo succesvol had kunnen worden zonder zijn rol in Mr. Robot. Dit vertelt hij in een interview met Entertainment Tonight.

"Ik zou de rol van Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody nooit hebben gekregen als ik niet in Mr. Robot had gespeeld", vertelt hij. "Zonder deze serie zou ik niet hetzelfde succes hebben behaald, dus ik ben zeer dankbaar voor mijn rol", aldus Malek.

Malek speelt in de serie de rol van hacker Elliot Alderson. "De serie heeft me een van de beste rollen die iemand ooit kan spelen gegeven. Elliot Alderson is een heel bijzondere man."

Malek won een Oscar voor beste mannelijke hoofdrol in de film Bohemian Rhapsody. Onlangs werd bekend dat de acteur als schurk in de volgende James Bond-film verschijnt.

Mr. Robot ging in 2015 in première en later dit jaar verschijnt het vierde en laatste seizoen.