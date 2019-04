Freek de Jonge gaat de hoofdrol spelen in De Vogelwachter, een film over een oude man die al bijna een halve eeuw alleen op een eiland vol vogels woont.

"Een oudemannendroom wordt werkelijkheid", zegt de 74-jarige cabaretier maandag in een reactie.

De opnamen voor De Vogelwachter gaan volgende week van start en duren tot half juni. Het scenario en de regie zijn in handen van Threes Anna en de film moet in 2020 in de bioscopen te zien zijn.

Het is niet voor het eerst dat De Jonge in een film te zien is. In 1971 had hij een rol in Mira van Fons Rademakers en in 1983 had hij een grotere rol in De Illusionist. Die film was losjes gebaseerd op de theatervoorstelling De Tragiek van De Jonge.

In 1986 volgde nog de film De Kkkomediant, gebaseerd op de voorstelling De Bedevaart.