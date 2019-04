Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze zijn afgelopen week op de streamingdienst verschenen.

Series



Chambers

Chambers is een spannende nieuwe horrorserie over een meisje dat na een harttransplantatie opeens visioenen krijgt. Ze ziet allerlei gruwelijke dingen die haar donor voor haar dood heeft meegemaakt. Samen met de moeder van het overleden meisje (gespeeld door Uma Thurman) gaat ze op zoek naar antwoorden.

She-Ra en de power-prinsessen

De legendarische soldate Adora vindt een magisch zwaard dat haar de krachten van de heldin She-Ra geeft. Ze zet alles op alles om het Verzet te helpen, maar haar beste vriendin sloot zich aan bij de duistere Horde. Het tweede seizoen van She-Ra en de power-prinsessen staat nu op Netflix.

Bonding

Een New Yorkse student - die bijklust als sm-meesteres - heeft in de nieuwe comedyserie Bonding een bodyguard en hulpje nodig. Ze schakelt haar beste vriend van de middelbare school in om te helpen. Is hij wel klaar voor deze erotische bijbaan?



The Protector

Hakan is terug. De Turkse superheld met bovennatuurlijke krachten mag in het tweede seizoen van The Protector zijn geliefde Istanboel weer beschermen tegen het kwaad. Als uitverkorene heb je trouwens ook geen andere keus.

Bekijk hier welke nieuwe films en series in mei op Netflix verschijnen



Documentaires



Street Food

Een ode aan streetfood, zo kun je deze nieuwe Netflix-show het best omschrijven. In deze smakelijke docuserie zie je de oorsprong van bekende gerechten bij eetkraampjes van over de hele wereld. De lokale chefs vertellen hoe ze te werk gaan. De streamingdienst schotelde ons eerder al deze vijf lekkere docu's over eten voor

Remastered: Devil at the Crossroads

Na docu's over Johnny Cash, Bob Marley en Jam Master Jay komt Netflix' ReMastered-reeks nu met een verhaal over Robert Johnson. Hij was een van de invloedrijkste bluesgitaristen ooit, maar stierf jong. Zijn fans dachten meteen: heeft hij een deal gesloten met de duivel?

Films



The Notebook

Een klassieker om bij weg te zwijmelen. The Notebook, met Ryan Gosling en Rachel McAdams, is gebaseerd op een boek van Nicholas Sparks. Sinds deze week staat deze bekende romantische dramafilm op Netflix. Ben je overigens nog niet helemaal bij met alle releases? Deze films en series verschenen afgelopen maand op Netflix

Slender Man

Horrorfilm over de internetsensatie The Slender Man, die door een simpel computerspelletje uitgroeide tot een wereldwijd bekend horroricoon. In deze filmversie proberen vier meisjes te bewijzen dat het monster niet bestaat. Wat er dan gebeurt, kun je vast wel raden. Voor als je hierna nog meer zin hebt in horror: dit zijn de tien beste horrorfilms op Netflix

Rough Night

Vijf beste vriendinnen gaan tien jaar na hun studentenleven samen op pad voor een wild vrijgezellenfeestje. Het uitstapje neemt al snel een hilarische, duistere wending wanneer ze per ongeluk een ingehuurde stripper vermoorden. Met rollen voor onder anderen Scarlett Johansson, Demi Moore en Kate McKinnon.

Unforgettable

Katherine Heigl speelt in de thriller Unforgettable een vrouw die het maar niet kan verkroppen dat haar ex-man een nieuwe relatie heeft. Ze zet alles op alles om zijn nieuwe liefde (gespeeld door Rosario Dawson) weg te werken en sleept zelfs haar eigen kind mee in haar psychotische strijd.