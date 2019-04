Rebel Wilson was nooit van plan om comedyactrice te worden. Ze wilde eigenlijk in meer dramafilms spelen en hoopte op een carrière zoals de Britse actrice Judi Dench. Dit vertelt ze in een interview aan Heat Magazine.

"Ik droomde ervan om een actrice zoals Judi Dench te worden. Ik streefde er helemaal niet naar om als comédienne aan de slag te gaan", legt ze uit. "Toen ik met theater begon in Australië, werd er vaak gelachen als ik op kwam lopen. In eerste instantie vond ik dat beledigend. Hoe serieuzer ik speelde, hoe meer er werd gelachen. Toen besloot ik comedy te gaan doen."

De familie van Wilson is echter niet overtuigd van haar komische talent. "Mijn familie kan niet om mij lachen. Ze vinden zichzelf allemaal grappiger."

Wilson neemt haar werk als comédienne wel serieus. "Ik probeer de personages die ik speel zo serieus mogelijk te benaderen en juist door die aanpak comedy te creëren."

Wilson is vanaf 16 mei met Anne Hathaway te zien in de film The Hustle. Ze is vooral bekend van haar rollen in films als Pitch Perfect, Bridesmaids en How To Be Single.