Regisseur Peter Farrelly, wiens film Green Book onlangs de award voor beste film bij de Oscars won, gaat een boek verfilmen dat zich afspeelt tijdens de Vietnamoorlog. Dat meldt Variety vrijdag.

The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van John Donohue, een Vietnamveteraan die in 1967 besloot om vrijwillig terug te keren naar het front, zodat hij oude kameraden een hart onder de riem kon steken door een biertje met hen te drinken.

Donohue zou twee maanden met een schip naar Vietnam zijn gereisd, met een voorraad ammunitie en bier. Eenmaal aangekomen, bezocht hij zes oude vrienden die in het land gestationeerd waren.

Het script voor de boekverfilming wordt geschreven door Farrelly zelf, in samenwerking met Brian Currie en Pete Jones. Currie en Farrelly wonnen samen al een Oscar voor hun scenario van Green Book. Jones schreef onder meer mee aan Farrelly's eerdere comedy Hall Pass.

Farrelly werd samen met zijn broer Bobby bekend als regisseursduo van komische hits als Dumb and Dumber, There's Something About Mary en Me, Myself & Irene. Het waargebeurde Green Book, gebaseerd op een boek, regisseerde hij alleen en viel meermaals in de prijzen.

Green Book gaat over een zwarte muzikant (Mahershala Ali) die in de jaren zestig een blanke chauffeur (Viggo Mortensen) inhuurt voor een tournee door de zuidelijke staten van de Verenigde Staten, waar vooroordelen en racisme nog aan de orde van de dag zijn. De film werd genomineerd voor vijf Oscars, waarvan er uiteindelijk drie werden verzilverd.